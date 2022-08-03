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Каррера назвал пять игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в топ-лигах Европы

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Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, кто из игроков нынешнего московского клуба заиграл бы в Европе.
Каррера назвал пять игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в топ-лигах Европы
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Думаю, это Джикия, Соболев, Мартинс, Промес и Мозес», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что «Урал» может уволить Шалимова, если клуб проиграет «Спартаку».

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