Каррера назвал пять игроков «Спартака», которые могли бы заиграть в топ-лигах Европы
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«Думаю, это Джикия, Соболев, Мартинс, Промес и Мозес», — цитирует Карреру «РБ Спорт».
После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
Ранее сообщалось, что «Урал» может уволить Шалимова, если клуб проиграет «Спартаку».