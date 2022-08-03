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«Матч ТВ»: «Урал» может уволить Шалимова, если клуб проиграет «Спартаку»

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов в скором времени может быть освобождён от занимаемой должности.
«Матч ТВ»: «Урал» может уволить Шалимова, если клуб проиграет «Спартаку»
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

По информации «Матч ТВ», руководство клуба уволит специалиста, если «Урал» уступит «Спартаку» в матче четвёртого тура РПЛ.

После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

«Урал» за три тура РПЛ не набрал ни одного очка и занимает 16-е место.

Ранее Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом».

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