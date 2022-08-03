«Матч ТВ»: «Урал» может уволить Шалимова, если клуб проиграет «Спартаку»
- © РИА Новости / Павел Лисицын
По информации «Матч ТВ», руководство клуба уволит специалиста, если «Урал» уступит «Спартаку» в матче четвёртого тура РПЛ.
После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
«Урал» за три тура РПЛ не набрал ни одного очка и занимает 16-е место.
Ранее Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом».