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Промес высказался о предстоящей игре с «Уралом»

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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес поделился ожиданиями от матча четвёртого тура Российской премьер-лиги с «Уралом».

«Когда у соперника ещё ноль очков, кто-то может решить, что нам будет легко одержать победу. Но играть в гостях у «Урала» — всегда серьёзное испытание. Это всё та же сильная команда», — заявил Промес пресс-службе красно-белых.

После трёх туров «Зенит» лидирует на в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

«Урал» за три тура РПЛ не набрал ни одного очка и занимает 16-е место.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.

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