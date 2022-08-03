Семак: «Спартак» — мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в Российской премьер-лиге.

«Спартак» — принципиальный соперник для «Зенита». Ну а для меня лично получается, что он принципиален вдвойне, ведь я выступал ещё и за ЦСКА. Подчеркну: мой уважаемый и давний оппонент, но никак не враг», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Он также добавил, что ему понравилась инициатива провести матч между ветеранами «Зенита» и «Спартака» перед Суперкубком России.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России.