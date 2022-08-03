Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России.

«Новый Аршавин и Саша Кержаков? Такие, кто по молодости себя проявляет, а потом подтверждает класс на протяжении всей карьеры, вообще в нашем футболе редкость. Аргумент, что мы не даём шансов молодёжи, — это лукавство», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По его словам, нынешнее поколение футболистов получает больше шансов, чем раньше. Он также отметил, что во времена начала его карьеры был жёсткий отбор и конкуренция.

«Сегодня же ребятам иной раз предоставляют целые месяцы на самоутверждение в надежде на их прогресс. Так что молодым трудно пробиться не потому, что им изначально не доверяют, а потому, что они не могут выиграть конкуренцию», — добавил тренер.

При Семаке команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой — в истории. Также «Зенит» на поле стадиона «Газпром Арена» разгромил московский «Спартак» (4:0) и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Ранее Семак отреагировал на поведение нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева после ухода из петербургского клуба.