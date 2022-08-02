Семак высказался о поведении Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поведение нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева после ухода из петербургского клуба.

«Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода, и это их полное право. У каждого своё видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста, потому что игрок отвечает в команде только за себя, а наставник — и за себя, и за коллектив, и за результат. Он также поблагодарил спортсменов за работу в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Оздоев стал свободным агентом летом 2022-го в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Семак поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).