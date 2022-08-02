военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Семак высказался о поведении Дзюбы и Оздоева после ухода из «Зенита»

Короткая ссылка
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на поведение нападающего Артёма Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева после ухода из петербургского клуба.

«Ребята не захотели сказать хотя бы дежурные слова в мой адрес после своего ухода, и это их полное право. У каждого своё видение ситуации. Когда я сам был футболистом, то смотрел на вещи по-одному. После того как стал тренером, взгляд на те же самые моменты поменялся», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, мысли и эмоции тренера могут сильно отличаться от мыслей и эмоций футболиста, потому что игрок отвечает в команде только за себя, а наставник — и за себя, и за коллектив, и за результат. Он также поблагодарил спортсменов за работу в команде и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

22 мая Дзюба покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

Оздоев стал свободным агентом летом 2022-го в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

Ранее Семак поделился мнением о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить