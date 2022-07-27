Семак считает, что ещё рано вешать на «Зенит» медали чемпионата России
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«Мы являемся одним из фаворитов чемпионата, но вешать на нас медали заранее неправильно. Это слова и не более того. Сыграно всего два тура, будут разные серии, спады. Наша задача эти спады минимизировать и пройти всю дистанцию чемпионата лучше других», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.
Следующим соперником «Зенита» станет «Локомотив». Игра пройдёт 30 июля. Начало — в 17:30.
Ранее главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удачный старт нового сезона РПЛ.