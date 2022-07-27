Федотов считает, что пока рано говорить о шансах ЦСКА на чемпионство

Короткая ссылка
Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удачный старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Федотов считает, что пока рано говорить о шансах ЦСКА на чемпионство
  • РИА Новости

«Сейчас всё только начинается. В первых двух турах мы пока просто взяли свои очки. На разговоры о нашем лидерстве мы не обращаем внимания, весь путь ещё впереди. Победы, безусловно, окрыляют и помогают быстрее восстановиться, но все наши мысли давно уже о ближайшем сопернике», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

После второго тура РПЛ  ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Следующим соперником армейцев станет «Пари НН». Матч пройдёт 31 июля. Начало — в 15:00.

Ранее Федотов оценил игру голкипера Игоря Акинфеева в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить