Федотов считает, что пока рано говорить о шансах ЦСКА на чемпионство

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал удачный старт нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Сейчас всё только начинается. В первых двух турах мы пока просто взяли свои очки. На разговоры о нашем лидерстве мы не обращаем внимания, весь путь ещё впереди. Победы, безусловно, окрыляют и помогают быстрее восстановиться, но все наши мысли давно уже о ближайшем сопернике», — приводит слова Федотова Bobsoccer.ru.

После второго тура РПЛ ЦСКА занимает первую строчку в турнирной таблице с шестью набранными очками. «Спартак» и «Зенит» находятся на втором и третьем местах соответственно с четырьмя баллами.

Следующим соперником армейцев станет «Пари НН». Матч пройдёт 31 июля. Начало — в 15:00.

Ранее Федотов оценил игру голкипера Игоря Акинфеева в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Сочи».