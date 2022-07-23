Федотов — о передаче Акинфеева в матче с «Сочи»: мало кто на такое способен

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов оценил игру голкипера Игоря Акинфеева в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Сочи».

«Передача Игоря долетела до штрафной. Мало кто в современном футболе на такое способен. Мощно, сильно, акцентированно — в нужную точку», — цитирует Федотова РИА Новости.

Вместе с тем тренер отметил слаженные действия всей команды.

«Мы проявили характер, мастерство, без этого никуда. Я за командные взаимодействия. Мы заслужили эту победу отношением к делу», — добавил 55-летний Федотов.

Армейский клуб переиграл «Сочи» со счётом 3:0. Команда Федотова одержала вторую победу кряду в Российской премьер-лиге (РПЛ) со старта сезона.

Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе ЦСКА. 36-летний голкипер столичной команды также отдал голевую передачу впервые с 2010 года.

Ранее бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов заявил, что Акинфеев доказал своей игрой звание лучшего голкипера России.





