Чанов: Акинфеев доказал своей игрой звание лучшего вратаря России

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Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов после победы армейского клуба над «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу назвал Игоря Акинфеева лучшим вратарём страны.
Чанов: Акинфеев доказал своей игрой звание лучшего вратаря России
  • РИА Новости

«Это тот же Игорь, хотя кто-то говорит, что он не тот. При счёте 1:0 он вытаскивает мяч при выходе один на один, придаёт уверенности своей команде. Игорь отыграл, как всегда, очень здорово, надёжно, уверенно. Это он и есть, поэтому среди вратарей он является лидером в нашей стране», — цитирует Чанова ТАСС.

Он также назвал фантастическим результативный пас Акинфеева в матче с черноморской командой.

«Он всем всё доказал, и это показывает в том числе его игра ногами», — добавил Чанов.

Армейский клуб переиграл «Сочи» со счётом 3:0. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу кряду в Российской премьер-лиге (РПЛ) со старта сезона.

Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе ЦСКА. Голкипер столичной команды также отдал голевую передачу на Хорхе Карраскаля. 

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.

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