Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23

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Суперкомпьютер сделал прогноз на победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
Суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23
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Согласно предсказанию вычислительной машины, петербургский «Зенит» с вероятностью в 57% наберёт 64 очка и в пятый раз подряд завоюет золотые медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

Второе и третье места поделят с 50 очками московский ЦСКА и «Сочи». Столичный «Спартак» займёт четвёртое место, за ним расположатся «Краснодар», московские «Динамо» и «Локомотив».

«Оренбург» и столичное «Торпедо» не смогут сохранить место в РПЛ. Вероятность прямого вылета команды Марцела Лички — 51%, московского клуба — 47%.

Ранее двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы красно-белых в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».

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