Мор: «Спартак» забьёт много мячей в матче с «Краснодаром»

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Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака» Эдуард Мор оценил шансы красно-белых в матче второго тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».
Мор: «Спартак» забьёт много мячей в матче с «Краснодаром»
  • Legion-Media

«Думаю, в этой игре победит более сбалансированный «Спартак» и забьёт много голов. Допускаю, что он может забить и три гола, и больше», — цитирует Мора «Чемпионат».

По его мнению, «Спартак» провёл очень хорошую игру с «Ахматом». Мор считает, что команда Гильермо Абаскаля будет прибавлять от матча к матчу.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдёт 23 июля. Игра начнётся в 20:00 мск.

«Спартак» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) сыграл вничью с «Ахматом» в Грозном в меньшинстве (1:1). От поражения столичную команду спас гол Виктора Мозеса в концовке матча.

В матче «Краснодара» и воронежского «Факела» на старте сезона также не был выявлен победитель (1:1).

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