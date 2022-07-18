Агент Новосельцева рассказал о будущем футболиста

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Александр Клюев, агент защитника Ивана Новосельцева, рассказал, когда наступит ясность с будущим игрока.
Агент Новосельцева рассказал о будущем футболиста
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Ситуация с поиском клуба самая продвинутая. Были варианты, но где-то не сходились по личным условиям. Ведём переговоры с рядом клубов. Надеемся, что в ближайшее время наступит ясность. Это один российский клуб и один зарубежный», — приводит слова Клюева «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 30-летний Новосельцев провёл в тульском «Арсенале», к которому присоединился в 2021 году, 16 матчей, в которых забил один мяч.

Ранее Клюев высказался о будущем Новосельцева.

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