Агент Новосельцева: Иван расторгнет контракт с «Арсеналом»

Александр Клюев, агент защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, высказался о будущем своего клиента.

«Иван расторгает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист присоединился к тульскому клубу в 2021 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Новосельцев принял участие в 15 матчах и забил один гол.

Ранее тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».