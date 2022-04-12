Агент Новосельцева: Иван расторгнет контракт с «Арсеналом»
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«Иван расторгает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».
Напомним, что футболист присоединился к тульскому клубу в 2021 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Новосельцев принял участие в 15 матчах и забил один гол.
Ранее тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».