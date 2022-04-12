Агент Новосельцева: Иван расторгнет контракт с «Арсеналом»

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Александр Клюев, агент защитника тульского «Арсенала» Ивана Новосельцева, высказался о будущем своего клиента.
Агент Новосельцева: Иван расторгнет контракт с «Арсеналом»
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Иван расторгает контракт с «Арсеналом». В ближайшее время он станет свободным агентом. Причины? Без комментариев», — цитирует Клюева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что футболист присоединился к тульскому клубу в 2021 году. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Новосельцев принял участие в 15 матчах и забил один гол.

Ранее тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России с московским «Спартаком».

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