Божович резко отреагировал на вопрос журналиста: иди в свою Германию

Тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поругался с журналистом на пресс-конференции после матча 24-го тура чемпионата России по футболу с московским «Спартаком».

«Вы из какого СМИ? Kicker? Вы серьёзно или шутите? Ты с Kicker сотрудничаешь, а я — нет. Иди работай на Kicker. Иди в свою Германию», — цитирует РИА Новости тренера из Черногории.

Журналист задал тренеру вопрос о неудовлетворительной игре «Арсенала».

Тульская команда потерпела поражение от «Спартака» с сухим счётом 0:3.

«Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Тульский клуб рискует вылететь из элитного дивизиона чемпионата России.

Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит эпизод с высказыванием футболиста «Арсенала» Кангва.