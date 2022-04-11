Божович резко отреагировал на вопрос журналиста: иди в свою Германию
- РИА Новости
«Вы из какого СМИ? Kicker? Вы серьёзно или шутите? Ты с Kicker сотрудничаешь, а я — нет. Иди работай на Kicker. Иди в свою Германию», — цитирует РИА Новости тренера из Черногории.
Журналист задал тренеру вопрос о неудовлетворительной игре «Арсенала».
Тульская команда потерпела поражение от «Спартака» с сухим счётом 0:3.
«Арсенал» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. Тульский клуб рискует вылететь из элитного дивизиона чемпионата России.
Ранее сообщалось, что КДК рассмотрит эпизод с высказыванием футболиста «Арсенала» Кангва.