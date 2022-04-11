КДК рассмотрит эпизод с высказыванием футболиста «Арсенала» Кангва

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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что будет рассмотрен эпизод с оскорбительными высказываниями полузащитника тульского «Арсенала» Кингса Кангва в адрес главного арбитра Владислава Безбородова после матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
КДК рассмотрит эпизод с высказыванием футболиста «Арсенала» Кангва
  • РИА Новости

«Мы рассмотрим удаление полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна за грубую игру и оскорбительное поведение футболиста «Арсенала» Кангва», — цитирует Григорьянца ТАСС.

Также будет рассмотрено неподобающее поведение футболистов «Ахмата», которые получили шесть жёлтых карточек в матче с «Зенитом».

Заседание КДК состоится 14-го числа. Его начало — в 12:00 мск.

Напомним, что полузащитник «Арсенала» оскорбил Безбородова в послематчевом интервью. Судья удалил замбийского футболиста за две жёлтые карточки в игре со «Спартаком» на 86-й минуте встречи.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Открытие Арена», завершилась со счётом 3:0 в пользу команды Паоло Ваноли.

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Локомотив» наказан закрытием трёх секторов домашнего стадиона из-за поведения болельщиков на матче 22-го тура со «Спартаком».

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