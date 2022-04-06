«Локомотиву» закрыли три сектора домашнего стадиона из-за поведения фанатов

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что московский «Локомотив» наказан закрытием трёх секторов домашнего стадиона из-за поведения болельщиков на матче 22-го тура со столичным «Спартаком».

«Было принято решение запретить допуск зрителей в секторы 2, 3 и 4-го нижних ярусов южной трибуны стадиона «РЖД Арена» на один ближайший домашний матч РПЛ против «Нижнего Новгорода», — цитирует Григорьянца Sport24.

Он отметил, что железнодорожники до этого уже были условно наказаны за нецензурную лексику болельщиков на трибунах.

На матче со «Спартаком» фанаты красно-зелёных скандировали нецензурные выражения и кидались снежками.

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».

Ранее сообщалось, что судья Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак».