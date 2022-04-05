Судья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) признала, что арбитр Сергей Карасёв ошибочно не удалил полузащитника «Локомотива» Алексиса Бека-Бека в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» (1:0).

«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча», — говорится в заявлении.

На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека за прямой удар ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива» благодаря мячу Вильсона Изидора.

Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом».