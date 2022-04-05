Судья ошибочно не удалил Бека-Бека в матче «Локомотив» — «Спартак»
- РИА Новости
«Судья ошибочно не удалил с поля игрока «Локомотива» Алексиса Бека-Бека на 24-й минуте матча», — говорится в заявлении.
На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека за прямой удар ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива» благодаря мячу Вильсона Изидора.
Ранее «Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом».