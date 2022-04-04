«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Как и говорил после матча генеральный директор клуба, мы обратились в ЭСК. По двум эпизодам — фолу Бека-Бека и отменённому голу Промеса», — цитирует Зеленова «Чемпионат».
На 24-й минуте арбитр матча Сергей Карасёв показал жёлтую карточку полузащитнику «Локомотива» Алексису Бека-Бека за прямой удар ногой хавбека «Спартака» Кристофера Мартинса Перейры.
А на 42-й минуте был отменён гол нападающего красно-белых Квинси Промеса. Сначала арбитр Сергей Карасёв засчитал гол, но ассистенты VAR подсказали ему, что нидерландец находился в положении вне игры. Однако перед матчем появилась информация, что во время встречи не будут работать линии определения офсайда VAR.
Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива» благодаря мячу Вильсона Изидора.
Ранее российский тренер Юрий Сёмин оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ.