Сёмин оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ

Короткая ссылка
Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал игру «Спартака» и оценил шансы команды на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ
  • РИА Новости

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это всё, что можно сейчас о них сказать. А вылетят или нет — не знаю. Все могут вылететь», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», оно завершилось победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.

«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и занимает десятое место в РПЛ. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).

Ранее в «Спартаке» прокомментировали состояние Джикии после травмы, полученной в матче с «Локомотивом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить