Сёмин оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ
- РИА Новости
«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это всё, что можно сейчас о них сказать. А вылетят или нет — не знаю. Все могут вылететь», — цитирует Сёмина Sport24.
Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», оно завершилось победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.
«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и занимает десятое место в РПЛ. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).
Ранее в «Спартаке» прокомментировали состояние Джикии после травмы, полученной в матче с «Локомотивом».