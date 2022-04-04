Сёмин оценил вероятность вылета «Спартака» из РПЛ

Российский тренер Юрий Сёмин прокомментировал игру «Спартака» и оценил шансы команды на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это всё, что можно сейчас о них сказать. А вылетят или нет — не знаю. Все могут вылететь», — цитирует Сёмина Sport24.

Напомним, что 2 апреля состоялось московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» на стадионе «РЖД Арена», оно завершилось победой хозяев со счётом 1:0. На 85-й минуте встречи мяч забил Вильсон Изидор.

«Спартак» после 23 туров набрал 27 очков и занимает десятое место в РПЛ. Лидером чемпионата России является «Зенит» (49).

Ранее в «Спартаке» прокомментировали состояние Джикии после травмы, полученной в матче с «Локомотивом».