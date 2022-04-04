В «Спартаке» прокомментировали состояние Джикии после травмы, полученной в матче с «Локо»

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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, как чувствует себя защитник красно-белых Георгий Джикия после травмы, полученной в матче 23-го тура РПЛ с «Локомотивом» (0:1).
В «Спартаке» прокомментировали состояние Джикии после травмы, полученной в матче с «Локо»
  • РИА Новости

«По результатам обследования у Джикии диагностирована контузия коленного сустава. Игрок какое-то время продолжал игру, однако боль всё же не позволила завершить матч. Сроки восстановления будут понятны позднее», — цитирует Зеленова «Чемпионат».

Он также отметил, что тяжёлые погодные условия и качество газона могли способствовать травмированию и стать усугубляющим фактором.

Напомним, что матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) прошёл в Черкизове и завершился победой «Локомотива» со счётом 1:0. Джикия получил травму и был заменён на 54-й минуте.

Ранее Мелкадзе заявил, что не испытывает радости от того, что «Спартак» низко расположился в турнирной таблице РПЛ.

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