Акинфеев сделал результативный пас в РПЛ впервые с 2010 года

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Московский ЦСКА на своём поле переиграл с крупным счётом «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Акинфеев сделал результативный пас в РПЛ впервые с 2010 года
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Игорь Акинфеев сделал голевую передачу на Хорхе Карраскаля (56-я минута). Для голкипера армейского клуба этот результативный пас стал первым с 2010 года в Российской премьер-лиге (РПЛ). Также дубль оформил Хесус Медина (36-я, 92-я).

ЦСКА переиграл «Сочи» со счётом 3:0. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу кряду в РПЛ со старта сезона.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.
 





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