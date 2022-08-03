Голкипер Иван рассказал о своих целях в «Зените»

Вратарь «Зенита» Иван рассказал, чего хочет добиться в команде из Санкт-Петербурга.

«Воспользоваться шансом, если он представится, и показать всё, на что я способен. Всем известно, что вратарская позиция особенная, там редко происходит ротация. Я надеюсь заслужить место на поле, сохраняя уважение к своим конкурентам», — приводит слова Ивана «Чемпионат».

Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы внести вклад в завоевание командой титулов.

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Иван высказался на тему ухода из санкт-петербургского клуба нападающего Юри Алберто.