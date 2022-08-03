Голкипер Иван рассказал о своих целях в «Зените»
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«Воспользоваться шансом, если он представится, и показать всё, на что я способен. Всем известно, что вратарская позиция особенная, там редко происходит ротация. Я надеюсь заслужить место на поле, сохраняя уважение к своим конкурентам», — приводит слова Ивана «Чемпионат».
Он также заявил, что приложит все усилия, чтобы внести вклад в завоевание командой титулов.
29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.
После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
Ранее Иван высказался на тему ухода из санкт-петербургского клуба нападающего Юри Алберто.