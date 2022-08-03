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Вратарь «Зенита» Иван признался, что ему неизвестны причины ухода Алберто

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Вратарь «Зенита» Иван высказался на тему ухода из санкт-петербургского клуба нападающего Юри Алберто.
Вратарь «Зенита» Иван признался, что ему неизвестны причины ухода Алберто
  • © РИА Новости / Кирилл Каллиников

«Мне неизвестны причины ухода Алберто. Что касается меня, то я своё решение принимал быстро. Это было моей мечтой — играть в Европе», — цитирует Ивана «Чемпионат».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков «Коринтианса» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

Ранее вратарь «Зенита» Иван рассказал, почему всё же решил приехать в Россию, несмотря на ситуацию в мире.

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