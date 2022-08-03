Вратарь «Зенита» Иван: в Россию приехал со спокойной душой

Вратарь «Зенита» Иван рассказал, почему всё же решил приехать в Россию, несмотря на ситуацию в мире.

«Я со спокойной душой сюда приехал. Разговаривал с разными игроками, в том числе с Жулиано, Мантуан тоже расспрашивал всех. Нам все говорили, что это отличное место», — цитирует Ивана «Чемпионат».

Он добавил, что его расстраивает отсутствие клуба в Лиге чемпионов. При этом игрок надеется, что в скором времени ситуация изменится в лучшую сторону.

После трёх туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Алексей Сутормин заявил, что «Зенит» должен побеждать в каждом матче.