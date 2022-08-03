Сутормин считает, что «Зенит» должен побеждать в каждом матче

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин рассказал о целях команды на каждый матч.

«Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате», — цитируют Сутормина «Известия».

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.