Сутормин считает, что «Зенит» должен побеждать в каждом матче
- © РИА Новости / Алексей Филиппов
«Мы прекрасно понимаем, что должны выигрывать в каждом матче. Конкуренция есть всегда. Но если мы будем делать свою работу хорошо, то вновь решим свои задачи в чемпионате», — цитируют Сутормина «Известия».
После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.
Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.