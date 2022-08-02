Один в поле воин: как Сафонов спасает «Краснодар» и превращается в сильнейшего вратаря страны

Матвей Сафонов стал одним из главных героев стартовых туров чемпионата России по футболу. Несмотря на семь пропущенных мячей, голкипер «Краснодара» занимает третье место по проценту отражённых ударов и с огромным отрывом лидирует по числу сейвов, почти в три раза превосходя по этому показателю Игоря Акинфеева. Как вратарь не позволяет своей команде скатиться в зону вылета и укрепляется в статусе сильнейшего представителя амплуа в стране — в материале RT.

Для футболистов «Краснодара» старт нового сезона вышел не самым успешным. В трёх турах подопечные Александра Сторожука набрали четыре очка из девяти возможных: сыграли вничью с новичком РПЛ — «Факелом», потерпели разгромное поражение от «Спартака», а взять верх смогли лишь над «Уралом» — и не без помощи арбитров. И это c восстановившимся от травмы Джоном Кордобой, вернувшимися в клуб Магомедом-Шапи Сулеймановым и Кристианом Рамиресом, а также перешедшим из ЦСКА Ильзатом Ахметовым. Но если большинство игроков достойны критики, то к Матвею Сафонову это точно не относится: сейчас россиянин не только лидер и капитан команды, но и лучший голкипер турнира.

После первых трёх туров «Краснодар» входит в число худших команд лиги по игре в обороне. В среднем за матч подопечные Сторожука позволяют соперникам наносить 18 ударов по собственным воротам (третье место), при этом 8,67 из них доходят до створа. По соотношению показателей ожидаемых забитых и пропущенных мячей (без учёта автоголов и пенальти) они худшие в лиге (-4,07) — потерпевший три подряд неудачи «Урал» выглядит лучше. Но при этом южане в таблице уступают идущим седьмыми «Химкам» лишь по разнице мячей и опережают серьёзно укомплектованный «Локомотив».

Объяснить столь высокое место «Краснодара» можно двумя факторами. Во-первых, количество заработанных пенальти. В трёх матчах футболисты клуба четыре раза подходили к точке и трижды воспользовались своими возможностями. Кордоба упустил шанс отличиться во встрече с «Факелом», после чего право исполнять 11-метровые перешло к Эдуарду Сперцяну. И тот ни разу не ошибся, благодаря чему смог выйти в лидеры гонки бомбардиров. В активе армянского хавбека четыре гола, столько же у Фёдора Смолова.

Вторым важнейшим фактором стала вдохновенная игра Сафонова, чьи спасения во многом помогли «быкам» не остаться без очков. Сначала он отметился парой чудесных сейвов в противостоянии с «Факелом», которые и уберегли команду от поражения, а затем устроил феерию в матче с «Уралом». Только до перерыва он отразил шесть ударов, включая «выстрелы» в упор Даниэля Мишкича и Эрика Бикфалви, а застать его врасплох удалось лишь в самой концовке матча Алексею Каштанову. И чудо-гол последнего лишний раз подтверждает, в какой фантастической форме находится Матвей. Застать его врасплох можно только прицельными ударами.

Занести в пассив Сафонову можно только встречу со «Спартаком». Но лишь по той причине, что четыре пропущенных гола автоматически не позволяют считать выступление вратаря успешным. Но если разобрать каждый из них в отдельности, то вины Матвея нет ни в одном. Оформивший дубль Роман Зобнин сначала воспользовался рикошетом и идеально послал мяч от газона впритирку со штангой, а затем реализовал выход один на один, Квинси Промес «расстрелял» голкипера с десяти метров, а Виктор Мозес без сопротивления бил из пределов штрафной.

С одной стороны, парадоксальным кажется хвалить голкипера, если его коллектив занимает пятую строчку с конца по пропущенным мячам, но в случае с Сафоновым это оправданно. После противостояния с «Факелом» Сторожук назвал его «лучшим вратарём чемпионата», а Андрей Аршавин фактически подтвердил эту мысль, заявив, что только 23-летний Матвей способен усилить «Зенит».

На протяжении последних лет петербуржцы не имеют безоговорочного первого номера, из-за чего их состав и кажется не до конца укомплектованным. Юрий Лодыгин не выдержал давления и постепенно выпал из обоймы, Андрей Лунёв долгое время боролся с травмами, а затем предпочёл выступлению за гегемона РПЛ туманные перспективы в Леверкузене, а Михаил Кержаков и Даниил Одоевский недотягивают до уровня основного вратаря. Первый всегда был очень хорош в роли сменщика, но звёзд с неба не хватал, а второй ещё не продемонстрировал высокий потенциал. Вероятно, поэтому весной и ходили слухи о возможном приобретении Матвея. Правда, называлась сумма трансфера в размере €40 млн.

«Сафонов — хороший вратарь, у которого есть отличные перспективы. Но в «Зените» есть Одоевский, который при игровой практике в перспективе был бы не слабее Матвея. Отдавать €40 млн, чтобы закрыть позицию вратаря, не стоит. Их можно потратить на полевых игроков, даже на нескольких, которые усилили бы команду. €40 млн за Матвея — неадекватная цена. Кто даст гарантии, что игрок через три года не захочет уехать в Европу?» — объяснял свою позицию в разговоре с «Чемпионатом» экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев.

Безусловно, в текущих реалиях ни один российский или европейский клуб не решится заплатить такую сумму за Сафонова, да и в целом требования завышены. Если верить «РБ Спорту», в ходе переговоров «Краснодар» приводил в пример трансфер Кепы Аррисабалаги в «Челси» за €80 млн, который до сих пор остаётся одним из самых провальных в истории лондонского клуба. Но в то же время отражает, насколько в последнее время повысился спрос на топовых стражей ворот. За всю историю лишь 20 раз голкиперы обходились новым командам в €20 млн и более — и в 75% случаев эти переходы были в период с 2017 года. И это на фоне невероятных трат на полевых футболистов, таких как Неймар, Килиан Мбаппе, Усман Дембеле и прочие.

Сейчас Сафонов оценивается в €16 млн и занимает пятую строчку среди самых дорогостоящих представителей РПЛ. Уступает он лишь легионерам «Зенита» — Клаудиньо, Венделу, Вильмару Барриосу и Малкому. Если брать россиян, в спину ему дышит Арсен Захарян (€15 млн), а среди коллег по амплуа преследуют 36-летний Игорь Акинфеев и два Александра — Максименко и Селихов.

Со статистической точки зрения бессменный страж ворот ЦСКА остаётся одним из лидеров лиги. В нынешнем сезоне он располагается на первом месте по числу сухих матчей и на втором — по проценту отражённых ударов (77,8%), уступая лишь Одоевскому (80%). Сафонов расположился на третьей строчке (74,1%), но здесь гораздо правильнее смотреть на количество сейвов. За три матча Даниил лишь четырежды выручал своих партнёров, Игорь — семь раз, в то время как Матвей — 20.

Это лишний раз говорит о его важности для «Краснодара» и одновременно подтверждает, что Сафонова можно смело называть сильнейшим голкипером страны — даже при наличии Акинфеева. Безусловно, крайне любопытно было бы посмотреть, на кого из них сделал бы ставку тренерский штаб сборной России. Но сейчас шансы Матвея застолбить за собой пост номер один были бы как никогда высоки.

В плане выбора позиции, коммуникации с защитниками и опыта Акинфеев по-прежнему не знает равных в России, но выдающиеся антропометрические параметры и способность Сафонова совершать невероятные спасения в самых сложных ситуациях вполне могли бы помочь ему выиграть конкуренцию. В остальном навязать Матвею серьёзное соперничество неспособен практически никто, что стало понятно ещё в прошлом году. Хотя поначалу Валерий Карпин делал выбор в пользу опытного Маринато Гилерме, последние четыре матча отбора к чемпионату мира в Катаре отыграл именно вратарь «Краснодара», причём смотрелся впечатляюще, пропустив всего два гола.

Если Сафонов продолжит демонстрировать такой уровень, то его переход в другую команду станет единственным логичным решением. Причём речь идёт как о клубе из Европы, так и об условном «Зените». Сине-бело-голубые могли бы с помощью Сафонова на долгие годы закрыть проблемную позицию вратаря либо выгодно продать его за рубеж. В любом случае петербуржцы были бы в плюсе.