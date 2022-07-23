Под копирку: как ЦСКА и «Спартак» разгромили «Сочи» и «Краснодар» во втором туре РПЛ

ЦСКА и «Спартак» одержали разгромные победы над «Сочи» и «Краснодаром» во втором туре РПЛ. Команды вышли вперёд благодаря точным ударам Хесуса Медины и Романа Зобнина, а после перерывов дожали соперников. Встречи также запомнились голевым пасом Игоря Акинфеева и спорным удалением Александра Черникова.

Уверенная поступь ЦСКА

Во втором туре РПЛ сразу двум столичным грандам, ЦСКА и «Спартаку», предстояло сыграть с сильными командами юга России. Особенный интерес вызывало противостояние армейцев и «Сочи», ведь Владимира Федотова, возглавившего красно-синих летом, ждала встреча с бывшим коллективом, который он в прошлом сезоне довёл до серебра.

Причём на предыдущем месте работы ему удавалось достаточно успешно оппонировать ЦСКА. В пяти матчах его подопечные трижды оказывались сильнее при одной ничьей и таком же количестве поражений. Теперь специалиста после уверенной победы над «Уралом» ждало по-настоящему серьёзное испытание.

По сравнению с первой встречей он ожидаемо не сделал ни одной перестановки в стартовом составе, не став искать добра от добра. А вот Вадиму Гаранину пришлось вносить изменение. Место травмированного Кирилла Заики на правом фланге обороны занял номинальный полузащитник Никита Бурмистров. Также гости неожиданно сделали выбор в пользу схемы с двумя нападающими — Владиславом Сарвели и Георгием Мелкадзе, чтобы иметь больше возможностей для взлома насыщенной линии защиты соперника.

Однако по большому счёту они так и не нашли способа это сделать, хотя владели мячом чуть больше — 58%. Армейцы на своей половине действовали аккуратно и практически не оставляли свободных зон. Оппонентам постоянно приходилось всё делать в жёстком цейтноте. Отсюда всего два удара в створ и лишь один реальный опасный момент. В конце первого тайма Мелкадзе после идеальной передачи Бурмистрова убежал на рандеву с Игорем Акинфеевым, но тот своевременно сократил дистанцию и выручил партнёров.

Впереди же красно-синие, как и в матче с «Уралом», включили высокий прессинг и вынуждали футболистов «Сочи» ошибаться. В качестве главных болевых точек в построениях южан они выбрали полуфланги. Игроки хозяев смещались на края, создавая в этих зонах перегруз, и благодаря чётким комбинациям выводили друг друга на оперативное пространство.

Особенно полезны в такой игре были техничные Хорхе Карраскаль и Хесус Медина. Первый записал себе в актив пять успешных попыток дриблинга, а второй — четыре. Неудивительно, что именно латиноамериканцы стали главными героями встречи. Парагваец открыл счёт на 36-й минуте, убежав на рандеву с Денисом Адамовым после идеальной разрезающей передачи колумбийца.

А в самом начале второго тайма отличился уже Карраскаль. Получив мяч на левом фланге, он легко ушёл от Сергея Терехова, ворвался в штрафную и точно пробил в ближний угол. Проведший не лучший матч Адамов вновь спасти не сумел. Показательная статистика: хозяева попали в створ три раза — и все три выстрела получились результативными.

Зато его визави не только идеально справился с прямыми обязанностями, но и в данном эпизоде выполнил отличный вынос на партнёра со своей половины поля. Для Акинфеева это первая голевая передача в карьере с 2010-го, когда он помог забить коллеге в противостоянии с «Тереком». Также он провёл юбилейную, 300-ю игру на ноль в составе ЦСКА.

Ну а в добавленное арбитром время точку поставил Медина, поразивший пустой угол после прострела вышедшего на замену молодого форварда Владислава Яковлева. Таким образом, армейцы гарантированно останутся на первом месте в турнирной таблице РПЛ. Под руководством Федотова они не только показывают яркий футбол, но и набрали 100% очков, забив пять мячей и не пропустив ни разу. А на следующей неделе москвичам по силам продлить удачную серию в выездном поединке с «Пари НН».

Первая победа «Спартака» под руководством Абаскаля

А вот «Спартак» начал сезон не слишком удачно. В первом туре москвичи едва не потерпели поражение от «Ахмата» и спаслись лишь в самой концовке благодаря красивому дальнему удару Виктора Мозеса. Следом их ждало не менее тяжёлое испытание — выездное противостояние с «Краснодаром».

Перед ним Гильермо Абаскаль не стал менять схему, но провёл несколько перестановок в стартовом составе. Например, дисквалифицированного Мацея Рыбуса на правом фланге обороны заменил номинальный хабвек Даниил Денисов.

В опорной зоне был сделан выбор в пользу трио Роман Зобнин — Руслан Литвинов — Кристофер Мартинс Перейра. А в атаке действовали Александр Соболев, Квинси Промес и Мозес, тогда как Антон Зиньковский остался в запасе. Так гости хотели максимально усложнить сопернику продвижение к собственной штрафной, особенно через центральную зону.

Не обошёлся без экспериментов и Александр Сторожук. В отсутствие Егора Сорокина дуэт в центре обороны составили молодые Сергей Волков и Сергей Бородин. А в линии полузащиты с первых минут появился новичок Михайло Баньяц, лишь несколько дней назад подписавший контракт с клубом.

Начало матча полностью осталось за хозяевами. Они забрали мяч под свой контроль и принялись плести фирменные комбинации на чужой половине, пытаясь взломать оборону гостей. Особенно активен в их составе был Олакунле Олусегун, смело шедший в обыгрыш и доставляющий немало хлопот соперникам. Однако до ударов дело доходило нечасто. Запомнился лишь дальний выстрел всё того же Олусегуна, с которым Александр Селихов справился не без труда, и несколько угловых.

Но у «Спартака» до поры не получалось вообще нечего. Атакующая тройка фактически оказалась отрезана от партнёров, а Промес, чтобы получить пас, вынужден был отходить на свою половину. Соболев же отметился лишь жёлтой карточкой за фол на Александре Черникове и ударом локтем в лицо Вячеславу Литвинову, за который вполне мог получить второй «горчичник».

Неудивительно, что по такой игре всё решило стандартное положение, и удача на этот раз улыбнулась москвичам. После подачи корнера и отскока от Джона Кордобы Зобнин в касание с отскоком от газона отправил снаряд в сетку.

Тут же южан подвёл импульсивный Черников. В борьбе с Мозесом в центре поля он зачем-то шлёпнул его ладонью в область шеи. Несмотря на то что россиянин лишь слегка коснулся оппонента, тот принялся кататься по траве от боли. Однако у Кирилла Леникова был повод удалить нарушителя, и он выгнал его с поля.

К чести красно-белых, они идеально воспользовались добытым преимуществом и не предоставили сопернику ни шанса на спасение. После перерыва «Краснодар» вынужден был идти вперёд и раскрываться. В такой ситуации экспериментальная линия обороны хозяев справлялась со своей работой ещё хуже.

Москвичи же регулярно убегали в опасные контратаки. Уже к 52-й минуте все вопросы об исходе противостояния оказались сняты. Сначала Промес, воспользовавшись прострелом Хлусевича с левого фланга, элегантно подработал мяч себе под удар и отправил его в сетку.

А затем Зобнин после отличной передачи Соболева обыграл Сафонова и покатил мяч в ворота. В последний момент попытался вынести его с линии Бородин, но лишь стал автором автогола.

Некое подобие интриги возродилось благодаря достаточно спорному пенальти, назначенному в ворота «Спартака». Денисов прервал навес Кристиана Рамиреса лицом, но от него снаряд попал в руку. Левников, посмотрев повтор, указал на точку. А Эдуард Сперцян уверенно реализовал 11-метровый.

Но реальных шансов сократить отставание до минимума у подопечных Сторожука, действовавших в меньшинстве, не было. Окончательно же всё стало понятно после того, как красно-белые на 83-й минуте завершили голом ещё одну контратаку. На этот раз Сафонова огорчил Мозес, забивший во втором туре РПЛ подряд.

Так красно-белые не только разгромили «Краснодар» на выезде, но и одержали первую победу под руководством Абаскаля.