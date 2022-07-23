Защитник «Сочи» Терехов — о поражении от ЦСКА: мы хуже играли

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Защитник «Сочи» Сергей Терехов прокомментировал крупное поражение от московского ЦСКА в матче второго тура чемпионата России по футболу.
Защитник «Сочи» Терехов — о поражении от ЦСКА: мы хуже играли
  • Gettyimages.ru

«Не хватило забитых мячей. У нас ноль, у них три. Мы хуже играли. В данный момент мы были хуже ЦСКА, поэтому проиграли. После матча не было никаких разборов игры», — цитирует Терехова «Спорт-Экспресс».

«Сочи» в гостях с разгромным счётом уступил ЦСКА (0:3). 

В следующем туре команда Александра Точилина 30 июля примет на своём поле грозненский «Ахмат».

Ранее сообщалось, что Игорь Акинфеев сделал результативный пас в РПЛ впервые с 2010 года.

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