Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе ЦСКА
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Игорь Акинфеев провёл 300-й «сухой» матч за армейский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Голкипер столичной команды также отдал голевую передачу на Хорхе Карраскаля (56-я минута). Для 36-летнего вратаря этот результативный пас стал первым с 2010 года в РПЛ. Также дубль оформил Хесус Медина (36-я, 92-я).
ЦСКА переиграл «Сочи» со счётом 3:0. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу кряду в РПЛ со старта сезона.
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