Акинфеев сыграл 300-й матч на ноль в составе ЦСКА

Московский ЦСКА нанёс разгромное поражение «Сочи» в матче второго тура чемпионата России по футболу.

Игорь Акинфеев провёл 300-й «сухой» матч за армейский клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ). Голкипер столичной команды также отдал голевую передачу на Хорхе Карраскаля (56-я минута). Для 36-летнего вратаря этот результативный пас стал первым с 2010 года в РПЛ. Также дубль оформил Хесус Медина (36-я, 92-я).

ЦСКА переиграл «Сочи» со счётом 3:0. Команда Владимира Федотова одержала вторую победу кряду в РПЛ со старта сезона.

Ранее сообщалось, что суперкомпьютер предсказал победителя чемпионата России по футболу сезона-2022/23.