Сафонов: «Краснодар» не выполнил план в матче с «Уралом»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«Я думаю, план не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот. Плюс видно, что у нас не получалось выходить низом, потому что план на игру был такой. Где-то приходилось играть в средние передачи, где-то, возможно, соперник нас хорошо прессинговал. И мы не могли найти варианта выйти из обороны», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Краснодара» ждали победы над «Уралом». Сафонов также признался, что надеялся набрать больше очков на старте чемпионата.

23-летний голкипер был признан лучшим игроком матча.

«Краснодар» переиграл в Екатеринбурге «Урал», счёт в матче 1:3 в пользу гостей. В активе команды четыре очка. В четвёртом туре «Краснодар» 6 августа примет московский «Локомотив».

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Краснодара».