военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Сафонов: «Краснодар» не выполнил план в матче с «Уралом»

Короткая ссылка
Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов прокомментировал победу над екатеринбургским «Уралом» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.
Сафонов: «Краснодар» не выполнил план в матче с «Уралом»
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я думаю, план не выполнили. Видно по количеству моментов, которые создали у наших ворот. Плюс видно, что у нас не получалось выходить низом, потому что план на игру был такой. Где-то приходилось играть в средние передачи, где-то, возможно, соперник нас хорошо прессинговал. И мы не могли найти варианта выйти из обороны», — цитирует Сафонова «Матч ТВ».

По его словам, футболисты «Краснодара» ждали победы над «Уралом». Сафонов также признался, что надеялся набрать больше очков на старте чемпионата.

23-летний голкипер был признан лучшим игроком матча.

«Краснодар» переиграл в Екатеринбурге «Урал», счёт в матче 1:3 в пользу гостей. В активе команды четыре очка. В четвёртом туре «Краснодар» 6 августа примет московский «Локомотив». 

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Краснодара».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить