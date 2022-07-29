Шалимов — о поражении «Урала» от «Краснодара»: три стандарта — три гола
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«Я не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. Три стандарта — три гола, а с игры у них ничего не было. С нашей стороны была хорошая игра, но индивидуальные ошибки рушат всё», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».
По словам тренера, замена Олега Шатова в концовке матча была связана с травмой ахилла.
«Урал» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:3.
На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.
Ранее КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.