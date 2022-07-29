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Шалимов — о поражении «Урала» от «Краснодара»: три стандарта — три гола

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Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал поражение в матче третьего тура чемпионата России с «Краснодаром».
Шалимов — о поражении «Урала» от «Краснодара»: три стандарта — три гола
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Я не могу вспомнить опасных моментов у наших ворот. Три стандарта — три гола, а с игры у них ничего не было. С нашей стороны была хорошая игра, но индивидуальные ошибки рушат всё», — цитирует Шалимова «Спорт-Экспресс».

По словам тренера, замена Олега Шатова в концовке матча была связана с травмой ахилла.

«Урал» на своём поле уступил «Краснодару» со счётом 1:3. 

На 28-й минуте Сергей Бородин вывел «Краснодар» вперёд. На 59-й Эдуард Сперцян удвоил преимущество с пенальти, а на 74-й оформил дубль. В составе «Урала» на 90-й минуте отличился Алексей Каштанов.

Ранее КДК не применил дополнительную дисквалификацию к хавбеку «Краснодара» Александру Черникову.

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