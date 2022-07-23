«Спартак» разгромил «Краснодар» в матче второго тура чемпионата России
- AFP
Игра прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 1:4 в пользу красно-белых.
В составе столичного клуба мячи забили Роман Зобнин (35-я минута), Квинси Промес (46-я), Сергей Бородин (52-я), Виктор Мозес (83-я). В составе краснодарского клуба отличился Эдуард Сперцян (60-я).
Полузащитник «Краснодара» Александр Черников получил красную карточку на 37-й минуте.
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