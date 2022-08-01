Агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение
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«Сделало ли «Динамо» официальное предложение по покупке Сезара Монтеса? Да», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».
По информации СМИ, футболист принял решение переехать в Россию. Отмечается, что он пропустил последний матч за «Монтеррей» во избежание травм и срыва сделки.
Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется аргентинским защитником из MLS.