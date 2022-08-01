Агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение

Агент защитника «Монтеррея» Сезара Монтеса Анхель Родригес рассказал о наличии предложения от московского «Динамо» по покупке игрока.

«Сделало ли «Динамо» официальное предложение по покупке Сезара Монтеса? Да», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

По информации СМИ, футболист принял решение переехать в Россию. Отмечается, что он пропустил последний матч за «Монтеррей» во избежание травм и срыва сделки.

Монтес выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Динамо» интересуется аргентинским защитником из MLS.