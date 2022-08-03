В «Оренбурге» раскритиковали идею сделать обращение в ЭСК платным

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о возможном введении платного обращения в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).

«Брать деньги с клубов за обращение в ЭСК — это какой-то абсурд. Это неправильно: надо изучить документы, понять, чем аргументировали возможное решение ввести плату за обращение», — цитирует Еремякина «Чемпионат».

По его словам, эта идея равносильна тому, если бы гражданский суд брал деньги за рассмотрение дел.

По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что в случае, если комиссия признает ошибку, деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.

Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.