В «Оренбурге» раскритиковали идею сделать обращение в ЭСК платным
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«Брать деньги с клубов за обращение в ЭСК — это какой-то абсурд. Это неправильно: надо изучить документы, понять, чем аргументировали возможное решение ввести плату за обращение», — цитирует Еремякина «Чемпионат».
По его словам, эта идея равносильна тому, если бы гражданский суд брал деньги за рассмотрение дел.
По сообщениям СМИ, в скором времени судейский комитет введёт правило платной жалобы в ЭСК. Отмечается, что в случае, если комиссия признает ошибку, деньги будут возвращены. В противном случае деньги пойдут в РФС.
Ранее генеральный директор «Факела» Роман Асхабадзе сообщил, что клуб не будет подавать жалобы на судейство в ЭСК РФС до конца сезона-2022/23.