СЭ: защитник «Аякса» Магальян близок к переходу в ЦСКА
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Защитник Магальян близок к переходу в ЦСКА. Аргентинец дал согласие на переезд в Россию, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что в скором времени футболист должен вылететь в Москву для подписания контракта со столичным клубом.
Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Сосу.