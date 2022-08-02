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СЭ: защитник «Аякса» Магальян близок к переходу в ЦСКА

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Защитник «Аякса» Лисандро Магальян может продолжить карьеру в ЦСКА.
СЭ: защитник «Аякса» Магальян близок к переходу в ЦСКА
  • Gettyimages.ru
  • © BSR Agency

Защитник Магальян близок к переходу в ЦСКА. Аргентинец дал согласие на переезд в Россию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что в скором времени футболист должен вылететь в Москву для подписания контракта со столичным клубом.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Сосу.

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