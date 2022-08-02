СЭ: защитник «Аякса» Магальян близок к переходу в ЦСКА

Защитник «Аякса» Лисандро Магальян может продолжить карьеру в ЦСКА.

Защитник Магальян близок к переходу в ЦСКА. Аргентинец дал согласие на переезд в Россию, сообщает «Спорт-Экспресс».

Уточняется, что в скором времени футболист должен вылететь в Москву для подписания контракта со столичным клубом.

Контракт защитника с «Аяксом» рассчитан до 30 июня 2023 года. В сезоне-2021/22 Магальян играл за «Андерлехт» на правах аренды. Он провёл за клуб 31 матч, забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что ЦСКА приобрёл у «Насьоналя» защитника Сосу.