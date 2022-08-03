военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Агент Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду

Короткая ссылка
Кирилл Ливанов, агент полузащитника «Зенита» Данилы Кругового, прокомментировал нежелание главного тренера клуба Сергея Семака отдать игрока в аренду.
Агент Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Круг — любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе «Зенита». Сергей Богданович рассчитывает на Данилу, о чём он неоднократно говорил в интервью», — приводит слова Ливанова «Чемпионат».

Он также заявил, что футболист на 100% готов биться за город и клуб и не видит поводов для разговоров об аренде.

Всего Круговой провёл за «Зенит» 64 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Семак высказался о возможном переходе Кругового в другую команду.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить