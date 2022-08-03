Агент Кругового отреагировал на слова Семака о нежелании отдавать игрока в аренду

Кирилл Ливанов, агент полузащитника «Зенита» Данилы Кругового, прокомментировал нежелание главного тренера клуба Сергея Семака отдать игрока в аренду.

«Круг — любимец болельщиков. Они, к слову, признали его лучшим российским футболистом минувшего сезона в составе «Зенита». Сергей Богданович рассчитывает на Данилу, о чём он неоднократно говорил в интервью», — приводит слова Ливанова «Чемпионат».

Он также заявил, что футболист на 100% готов биться за город и клуб и не видит поводов для разговоров об аренде.

Всего Круговой провёл за «Зенит» 64 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Семак высказался о возможном переходе Кругового в другую команду.