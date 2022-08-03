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Семак считает, что «Зениту» не стоит отдавать Кругового в аренду

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о возможном переходе защитника петербургской команды Данилы Кругового в другую команду.
Семак считает, что «Зениту» не стоит отдавать Кругового в аренду
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Я думаю, что не стоит отдавать Кругового в аренду. Всё дело в том, насколько он готов работать и выигрывать конкуренцию. Круг — крепкий игрок нашей обоймы, чемпионат невозможно выиграть вдесятером», — приводит слова Семака пресс-служба команды.

Всего Круговой провёл за «Зенит» 64 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее Семак высказался о прогрессе молодых футболистов в России.

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