A Spor: Ловрен может перейти в «Трабзонспор»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен может перейти в турецкий «Трабзонспор».

По информации A Spor, агенты Ловрена предложили игрока турецкому клубу.

Напомним, что контракт футболиста истекает по окончании сезона-2022/23. Ловрен выступает за клуб с 2020 года. Он сыграл за «Зенит» 37 матчей в РПЛ и забил два гола.

После трёх туров сине-бело-голубые расположились на первом месте в таблице чемпионата России, набрав семь очков. «Спартак» и ЦСКА набрали столько же очков, но уступают петербургскому клубу по дополнительным показателям.

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о конкуренции со «Спартаком» в РПЛ.