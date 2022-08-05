Циннбауэр рассказал, что Бека-Бека хотел покинуть «Локомотив»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Любая потеря игрока не придаёт оптимизма. Могу сказать, что мы наблюдали за Бека-Бека, у него появилось желание вернуться к себе домой», — цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

1 августа «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее Томас Цорн высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».