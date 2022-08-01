Цорн прокомментировал переход Бека-Бека из «Локомотива» в «Ниццу»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

«Ницца» давно следит за Бека-Бека. Они были заинтересованы в нём ещё тогда, когда он переходил к нам летом 2021 года. «Ницца» вышла на нас три с половиной недели назад, а первое письменное предложение поступило в прошлый вторник вечером», — приводит слова Цорна «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что в «Локомотиве» не было давления для обязательной продажи полузащитника. По его словам, в клубе готовы рассматривать уход футболистов при выгодном предложении.

1 августа «Локомотив» объявил о переходе полузащитника в «Ниццу». Сумма сделки составила €12 млн + €2 млн в виде бонусов.

21-летний игрок присоединился к «Локомотиву» в 2021 году. Он провёл 28 матчей за железнодорожников в РПЛ и отметился четырьмя результативными передачами.

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о трансфере Бека-Бека в «Ниццу».