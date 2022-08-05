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Циннбауэр рассказал, кто из игроков «Локомотива» не сыграет в матче с «Краснодаром»

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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр назвал игроков, которые пропустят матч четвёртого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
Циннбауэр рассказал, кто из игроков «Локомотива» не сыграет в матче с «Краснодаром»
  • Gettyimages.ru

«У нас травмированные игроки, по состоянию которых пока нет решения. Подождём матча. Решение будет принято в день игры. Понятно, что не сыграют Фассон, Ненахов и Жемалетдинов. Также игру пропустит Баринов из-за красной карточки», — приводит слова Циннбауэра «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Краснодар» состоится 6 августа. Начало — в 20:00 мск.

Железнодорожники занимают 13-е место в турнирной таблице с двумя очками. Команда из Краснодара находится на девятой строчке (четыре очка).

Ранее Циннбауэр высказался об уходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в «Ниццу».

 

 

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