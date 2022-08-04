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Английский агент рассказал, что вёл переговоры с клубами АПЛ по переходу Баринова

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Футбольный агент Энди Форд рассказал об интересе английских клубов к полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Баринову.
Английский агент рассказал, что вёл переговоры с клубами АПЛ по переходу Баринова
  • Legion-Media

«По нашим договоренностям это были в основном клубы из середины таблицы и ниже. Вести переговоры с клубами стало сложно из-за событий на Украине и последующих санкций Великобритании против России», — цитирует агента Eurostavka.

Полузащитник является воспитанником столичного «Локомотива» и выступает за основу команды с 2016 года. С тех пор он провёл в составе железнодорожников около 150 матчей, забил шесть мячей и отдал семь результативных передач.

Ранее Баринов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом».

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