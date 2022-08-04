Баринов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»
- РИА Новости
Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов будет дисквалифицирован на одну игру «за лишение соперника явной возможности забить мяч», сообщает пресс-служба РФС.
Таким образом, Баринов попустит выездной матч четвёртого тура с «Краснодаром» (6 августа).
«Зенит» разгромил «Локомотив» на своём поле со счётом 5:0. 25-летний полузащитник «Локомотива» заработал удаление за нарушение на Малкоме на 90-й минуте встречи.
Ранее Баринов принёс извинения за крупное поражение «Локомотива» от «Зенита».