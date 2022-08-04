Баринов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по инцидентам в матче третьего тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».

РИА Новости