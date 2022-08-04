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Баринов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по инцидентам в матче третьего тура чемпионата России между столичным «Локомотивом» и петербургским «Зенитом».
Баринов избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Зенитом»
  • РИА Новости

Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов будет дисквалифицирован на одну игру «за лишение соперника явной возможности забить мяч», сообщает пресс-служба РФС.

Таким образом, Баринов попустит выездной матч четвёртого тура с «Краснодаром» (6 августа).

«Зенит» разгромил «Локомотив» на своём поле со счётом 5:0. 25-летний полузащитник «Локомотива» заработал удаление за нарушение на Малкоме на 90-й минуте встречи.

Ранее Баринов принёс извинения за крупное поражение «Локомотива» от «Зенита».



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