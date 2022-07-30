Баринов принёс извинения за крупное поражение «Локомотива» от «Зенита»

Полузащитник столичного «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о разгромном поражении от петербургского «Зенита» в матче третьего тура чемпионата России по футболу.

«В первую очередь хочется извиниться перед болельщиками. Мы обязательно сделаем выводы и будем двигаться дальше. По игре мне больше нечего сказать. Красная карточка? Я рассчитывал на жёлтую. Но мне ничего не оставалось делать в том моменте», — цитируют Баринова «Известия».

«Зенит» разгромил «Локомотив» на своём поле со счётом 5:0.

Мячи забили Вендел (63-й минута), Клаудиньо (75-я), Иван Сергеев (81-я, 92-я) и Зелимхан Бакаев (91-я, пенальти).

«Зенит» после матча со столичным клубом возглавил турнирную таблицу РПЛ с семью очками. «Локомотив» (два очка) занимает 12-е место.

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на поражение железнодорожников.