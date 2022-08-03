Безбородов рассудит «Краснодар» и «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи четвёртого тура чемпионата страны.

Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит встречу между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Максим Гаврилин и Егор Болховитин, резервный арбитр — Юнус Кошко. За VAR будут отвечать Игорь Панин и Валерий Данченко.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт 6 августа.

Павел Кукуян рассудит «Урал» — «Спартак», Ян Бобровский — ЦСКА — «Факел», Сергей Иванов — «Ахмат» — «Зенит», Алексей Амелин — «Торпедо» — «Химки», Виталий Мешков — «Крылья Советов» — «Динамо», Василий Казарцев — «Ростов» — «Оренбург», Антон Фролов — «Сочи» — «Пари НН».

Напомним, столичное «Торпедо» в конце июля обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать работу Безбородова на матче с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС.











