военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Безбородов рассудит «Краснодар» и «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ

Короткая ссылка
Российский футбольный союз (РФС) опубликовал список арбитров на матчи четвёртого тура чемпионата страны.
Безбородов рассудит «Краснодар» и «Локомотив» в четвёртом туре РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

Бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым обслужит встречу между «Краснодаром» и столичным «Локомотивом», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Максим Гаврилин и Егор Болховитин, резервный арбитр — Юнус Кошко. За VAR будут отвечать Игорь Панин и Валерий Данченко.

Матч «Краснодар» — «Локомотив» пройдёт 6 августа.

Павел Кукуян рассудит «Урал» — «Спартак», Ян Бобровский — ЦСКА — «Факел», Сергей Иванов — «Ахмат» — «Зенит», Алексей Амелин — «Торпедо» — «Химки», Виталий Мешков — «Крылья Советов» — «Динамо», Василий Казарцев — «Ростов» — «Оренбург», Антон Фролов — «Сочи» — «Пари НН».

Напомним, столичное «Торпедо» в конце июля обратилось в ЭСК РФС с просьбой разобрать работу Безбородова на матче с московским «Динамо».

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» планируют провести встречу с представителями судейского корпуса РФС. 





Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить