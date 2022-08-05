«Краснодар» интересуется защитником «Фламенго» Перейрой

Агентство R13 Fussball, представляющее интересы защитника «Фламенго» Лео Перейры, сообщило, что ведёт переговоры с «Краснодаром».

«Можем подтвердить, что сейчас ведутся переговоры между клубами о переходе Перейры в «Краснодар», — приводит слова представителя агентства Sport24.

Перейра выступает за «Фламенго» с 2020 года. Его трансферная стоимость оценивается в €3,5 млн. В минувшем сезоне в составе бразильской команды он провёл 24 матча, в которых забил два мяча.

Ранее в «Динамо» сообщили, что московский клуб не согласовывал переход защитника Гильермо Варелы во «Фламенго» на правах аренды.