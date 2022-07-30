Врач «Локомотива» Калюжный рассказал о травме Фассона

Врач «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о травме защитника Лукаса Фассона.

«Он получал адекватную нагрузку, как и вся общая группа. Перегрузочных явлений в мышцах не было. Повторюсь, что травма была контактного формата», — приводит слова Калюжного «Чемпионат».

Он также заявил, что футболист уже прошёл предоперационную подготовку, а сама операция пройдёт в Германии. По его словам, сроки восстановления защитника будут зависеть от формата лечения.

Футболист получил травму в конце первого тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

Защитник присоединился к железнодорожникам в июне 2022 года и подписал контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что у Фассона подозрение на разрыв мениска и крестообразной связки колена.