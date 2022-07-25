СЭ: у защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена

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У защитника московского «Локомотива» Лукаса Фассона подозрение на разрыв мениска и крестообразной связки колена.
СЭ: у защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

Как сообщает «Спорт-Экспресс», диагноз футболисту поставят в ближайшие сроки.

Футболист получил травму в конце первого тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).

Защитник присоединился к железнодорожникам в июне 2022 года и подписал контракт на четыре года.

Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал мнение, что футболисты ростовского клуба наиграли на победу в матче с «Локомотивом».

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