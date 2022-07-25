СЭ: у защитника «Локомотива» Фассона подозрение на разрыв крестообразной связки колена
- РИА Новости
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Как сообщает «Спорт-Экспресс», диагноз футболисту поставят в ближайшие сроки.
Футболист получил травму в конце первого тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» (2:2).
Защитник присоединился к железнодорожникам в июне 2022 года и подписал контракт на четыре года.
Ранее нападающий «Ростова» Николай Комличенко высказал мнение, что футболисты ростовского клуба наиграли на победу в матче с «Локомотивом».