Цорн назвал катастрофой результаты «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн высказался о результатах команды на старте сезона-2022/23.

«Это катастрофа, конечно. Ужасный старт. Хотим как можно скорее все исправить. Наш клуб сейчас переживает большие потери: кто на травме, а кто-то из-за карточек пропускает матч», — цитирует Цорна «РБ Спорт».

«Локомотив» установил новый антирекорд по пропущенным голам в четырёх турах РПЛ после матча с «Краснодаром» (0:3). Железнодорожники набрали лишь два очка за четыре тура. Для клуба это худший старт с 2006 года в чемпионате России. Также красно-зелёные пропустили 11 голов и забили лишь три мяча.

Ранее Сергей Гуренко назвал «Локомотив» одним из главных разочарований на старте сезона РПЛ.